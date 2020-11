Ponad 25 tys. nowych przypadków, zmarło ponad 500 zakażonych

25 571 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (3453), dolnośląskiego (2794), wielkopolskiego (2742), mazowieckiego (2419), małopolskiego (2202), łódzkiego (1487), lubelskiego (1563), pomorskiego (1328), świętokrzyskiego (1177), podkarpackiego (1162), zachodniopomorskiego (1045), warmińsko-mazurskiego (990), kujawsko-pomorskiego (955), opolskiego (799), lubuskiego (760), podlaskiego (695).

Z powodu COVID-19 zmarło 119 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 429 osób – podał dalej resort.

Niedzielski: mamy "plan naprawczy"

Mamy opracowany "recovery plan", czyli "plan naprawczy", który ma pozwolić na nadgonienie zaległości zdrowotnych, jakie powstają w związku z trwającą epidemią w opiece zdrowotnej i udzielanych świadczeniach – zapewnił w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.

Plan – jak poinformował – będzie obejmował m.in. zdjęcie limitów z całej specjalistyki. Polska Agencja Prasowa zapytała szefa resortu zdrowia o to, jak zamierza zniwelować problem ograniczonej dostępności do opieki zdrowotnej, pogłębiany przez trwającą epidemię i koncentrowanie sił głównie na walce z COVID-19.

– Mamy przygotowany tzw. recovery plan, który zawiera trzy fundamentalne kroki – poinformował minister.

Pierwszy punkt – jak wskazał - dotyczy programu badań profilaktycznych. –To pokaże, jak będzie wyglądał stan zdrowia na wyjściu z epidemii. Aktualnie dostępność do lekarzy jest niestety ograniczona, ale także nasza skłonność do uczęszczania do lekarzy jest mniejsza – stwierdził Niedzielski.

Drugim elementem – jak zapowiedział - będzie uwolnienie od limitów całej specjalistyki. – Po to, by z jednej strony dać pewne bodźce finansowe lekarzom, a z drugiej spowodować, by kolejki do lekarzy specjalistów były jak najszybciej obsługiwane, jak najszybciej likwidowane – wyjaśnił.

Minister przekazał, że trzecim elementem "recovery planu" będzie rozbudowa krajowej sieci onkologicznej i przygotowanie takiej samej konstrukcji w zakresie chorób kardiologicznych.

– Chodzi o to, by w zakresie tych dwóch kategorii chorób, dwóch priorytetów, które w największym stopniu decydują o zdrowiu całej populacji, zadziałać prewencyjnie – podkreślił.