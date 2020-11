Premier zabrał głos ws. incydentów na Marszu Niepodległości

W rozmowie z redaktorem naczelnym "Gazety Polskiej" premier skomentował incydenty jakie miały miejsce podczas tegorocznego Marszu Niepodległości.

Mateusz Morawiecki wyraził opinię, że mieliśmy do czynienia z działaniami właściwymi i niewłaściwymi, zarówno po stronie policji, jak i po stronie niektórych uczestników wydarzeń – tych, którzy w pokojowy sposób starali się przedstawiać swoje wartości, i tych, którzy nie robili tego w sposób pokojowy, wręcz przeciwnie.

– Reakcja policji - na wielu filmikach - była nieadekwatna, ale znam wiele relacji, w których jednocześnie funkcjonariusze zachowywali się w sposób właściwy. Pozwólmy, aż właściwe komisje zakończą swoje prace, by wyciągać dalej idące wnioski – podkreślił.

Marsz Niepodległości 2020

W minioną środę ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji i wiele osób uczestniczyło w Marszu pieszo.

Chwilę po godz. 15 doszło do pierwszego incydentu. W stronę policjantów znajdujących się w pobliżu ronda de Gaulle'a poleciały race i świece dymne. W odpowiedzi funkcjonariusze użyli gazu. Następnie oddziały prewencji oddzieliły część uczestników. Nie była to jednak jedyna tego rodzaju. W czasie Marszu doszło m.in. do rozniecenia pożaru w jednym z mieszkań na trasie oraz postrzelenia fotoreportera "Tygodnika Solidarność".

Od razu po zakończeniu wydarzenia, organizatorzy oskarżyli policję o organizowanie prowokacji i agresywne zachowanie funkcjnariuszy. Wcześniej pojawiły się doniesienia o prowkacjach Antify.

