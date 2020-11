Leszek Miller: Oczywiście, że Polska ma prawo do weta

Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

Leszek Miller pytany w RMF FM dlaczego Polska i Węgry nie mają prawa do weta, a kiedy w innych sprawach zgłaszały je zachodnie kraje UE, np. Portugalia, Hiszpania i Holandia, to mówiono, że walczą o swoje interesy, polityk odparł: – Ale kto mówi, że Polska nie ma prawa do weta? Oczywiście, że ma.

Dodał, że "Polska ma prawo do weta, tylko jest pytanie, jakie będą tego konsekwencje". – Rozumiem, że do weta głównie prze pan Zbigniew Ziobro, który swoją wartość ocenił na jakieś 700 mld euro, bo taką kwotę Polska straci – powiedział.

– Współczesną praworządność zobaczyliśmy wczoraj w Sejmie, kiedy pan Kaczyński śmieszny, ale i groźny mitoman, miotał groźby w kierunku opozycji, krzycząc, że wszystkich powsadza, tylko jeszcze nie wymienił daty – stwierdził były premier.

– Polska jeszcze niedawno miała dobre kontakty z Białorusią, a tam jest Bereza Kartuska – powiedział Miller.

