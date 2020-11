Będzie nowa deklaracja ideowa Platformy. "W styczniu"

– Polacy muszą wiedzieć, jaka jest wizja Koalicji Obywatelskiej. My rzeczywiście w styczniu, na 20-lecie Platformy zamierzamy prezentować nową deklarację ideową, która będzie obowiązywała na kolejne kilkanaście lat funkcjonowania PO – poinformował polityk.

– Tak, to przed nami. Jeżeli chodzi o rdzeń tej deklaracji, to wiele rzeczy jest bardzo oczywistych w kontekście tego, co robimy. To jest Polska zwrócona twarzą do UE, która potrafi walczyć o swoje interesy, ale jest równym partnerem w UE – mówił w Poranku Radia TOK FM sekretarz generalny PO.