Gociek: Gdyby nie polscy obywatele, Polska nie przetrwałaby nigdy

Poniżej treść laudacji, którą wygłosił Piotr Gociek.

Istnieje 35 mln powodów, dla których Polska przetrwała II Wojnę Światową. Wojnę, którą od zdradzieckiego ataku na jej terytorium rozpoczęły Niemcy Adolfa Hitlera. Ktoś zapyta: skąd ta liczba?

Odpowiem: w roku 1939 Rzeczpospolita Polska liczyła około 35 mln mieszkańców. Gdyby nie polscy obywatele, Polska nie przetrwałaby nigdy. Na nic broń, na nic armie, na nic konspiracje, na nic umocnienia, na nic sojusznicy, kiedy zabraknie tych, którzy chcą się bronić.

Istnieje ponad 5 mln powodów, dla których za każdy razem wspominając o koszmarze II Wojny Światowej należy powtarzać: za ten koszmar odpowiadają Niemcy Adolfa Hitlera. Ktoś zapyta skąd ta liczba?

Odpowiem: wedle najskromniejszych szacunków 5 mln 100 tys polskich obywateli różnego pochodzenia poniosło podczas wojny śmierć z rąk Niemców.

Istnieją dziesiątki tysięcy miejsc, w których winniśmy cześć i pamięć polskim obywatelom którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta. Na każde jedno miejsce w którym zginął polski żołnierz, przypada dziesięć miejsc, w których zginęli polscy cywile. Taka była natura wojny, którą Polsce wydały Niemcy.

W samej Warszawie i jej okolicach ponad 450 miejsc walk lub publicznych egzekucji upamiętniono specjalnymi tablicami. Zaprojektował je w 1949 roku warszawski rzeźbiarz Karol Tchorek. Uczestnik wojny-polsko bolszewickiej, projektant sarkofagu Józefa Piłsudskiego, artysta który podczas wojny utracił dom i dwie pracownie.

Zaledwie 167 tych tablic przetrwało do czasów dzisiejszych. Każda z tych, które zniknęły jest powodem do wstydu, wyrzutem sumienia wobec naszych współczesnych.

Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Te, które ocalały – przetrwają. Wykonane na nowo, poprawione tam, gdzie trzeba było uściślić informacje historyczne. Opatrzone tekstem w języku polskim i angielskim. Ujęte i opisane w specjalnej aplikacji mobilnej. Tablice pamięci. Wraz z nimi wracają też świadectwa tamtych ponurych dni, zamieszczane na specjalnej stronie internetowej www.tablicepamieci.pl

Jest zatem 167 powodów, by tegoroczna nagroda „Strażnik Pamięci” tygodnika „Do Rzeczy” w kategorii „Mecenas” trafiła do pomysłodawcy i fundatora projektu „Tablice Pamięci”. Przynajmniej 167 powodów – bo projekt „Tablice Pamięci” to akcja dużo szersza. A pomysłodawcą i fundatorem akcji jest Fundacja PGE. Nagrodę odbierze Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pan Wojciech Dąbrowski.

