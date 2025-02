Kiedy nas pouczają

Jak można było łatwo przewidzieć, 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz nie tylko nie została przez Polskę wykorzystana do pokazania światu swojej własnej pamięci historycznej, lecz także – przeciwnie – stała się okazją do promowania obojętnej lub niekiedy wręcz wrogiej Polsce wizji dziejów. Nie da się ukryć, że do tej klęski nikt nie przyczynił się bardziej niż obecna minister nauki, Barbara Nowacka. Przypomnę, że występując na międzynarodowej konferencji w Krakowie, polska minister stwierdziła, iż „na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się