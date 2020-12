"Konkluzje są dwie". Zgorzelski o "męskiej rozmowie" u Grodzkiego

We wtorek odbyło się dobre spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydium Senatu i z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dziś o spotkaniu tym mówił w audycji Karoliny Lewickiej na antenie TOK FM Piotr Zgorzelski.

Poseł PSL stwierdził, że w gabinecie marszałka Senatu miała miejsce "męska rozmowa", po której można wysnuć dwie konkluzje. Pierwsza ma zdaniem Zgorzelskiego usprawnić wewnętrzną komunikację w obozie senackiej większosći.

– Zaproponowaliśmy powstanie rady koalicji, która opiniowałaby procedowane projekty ustaw i ustalała wspólne stanowisko, aby nie było rozjazdu – mówił parlamentarzysta. Druga, o której mówił Zgorzelski, to ta "która tę większość obudowuje w warstwę ideową". – Bo taka była oczywiście moja ocena, że były takie sytuacje, że większość ta była skupiona właściwie wokół idei anty-PiS, a warto, aby tę przestrzeń demokratycznej większości w Senacie wykorzystywać do budowanie takiej areny idei – wyjaśnił.

– Jest taka propozycja, ponieważ w oparciu o art. 235 konstytucji także Senat ma inicjatywę ustawodawczą, zmierzającą do zmiany konstytucji, zaproponowałem, żeby pomysł PSL, wpisania członkostwa polskiego w Unii Europejskiej do konstytucji, można było przeprowadzić przez Senat, gdzie mamy tę przestrzeń do dyskusji – dodał Zgorzelski.

Czytaj także:

Niepokojące doniesienia o stanie byłego posła. "Jest w śpiączce pod respiratorem"Czytaj także:

Senator KO: Te samobójcze działania pociągają za sobą Polskę i Polaków!