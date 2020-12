Hołownia został zapytany, czy zaszczepi się na koronawirusa. Dał jednoznaczną odpowiedź

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że są zamówienia na 45 mln dawek szczepionki na COVID-19; szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe oraz, że są widoki na to, by szczepienia rozpoczęły się od lutego. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o "rozpoczęciu naborów na zespoły szczepieniowe".

Podczas czwartkowego briefingu prasowego w Sejmie Hołownia przekonywał, że jak najszybsze, skuteczne zaszczepienie na COVID-19 jak największej populacji jest teraz sprawą najważniejszą, bo jest szansą na powrót do normalności m.in. w gospodarce, życiu społecznym, czy edukacji. – To jest nasza racja stanu. Dzisiaj powinny zniknąć wszystkie inne spory, idiotyczne próby kłócenia nas z Europą – oświadczył.

Odnosząc się do rządowego planu szczepień, ocenił, że jest on "niezwykle ambitny" i powinien być poparty przez wszystkich. – Powinien zaistnieć konsensus wszystkich sił politycznych, musimy doprowadzić do tego, żeby ten plan został zrealizowany – podkreślił.

W imieniu Polska 2050, polityk zgłosił cztery postulaty, które jego ruch chciałby dołączyć do rządowych planów. Po pierwsze - Polska 2050 postuluje "zabezpieczyć proces szczepień od strony prawnej". Hołownia wyjaśnił, że chodzi o ustalenie w rozporządzeniu "kto ma pierwszeństwo, które grupy są priorytetowe", co powinno być - jego zdaniem - oparte na "kalkulacji zagrożeń, na konkretnych danych".

Hołownia przypomniał, że premier mówił już m.in. o seniorach, medykach, czy służbach mundurowych, ale ocenił, że na szczepienie w pierwszej kolejności powinny liczyć również osoby, które mają planowane zabiegi w szpitalach. Jego zdaniem, również nauczyciele powinni być szczepieni jak najszybciej.

W drugim postulacie ruch wskazuje na budżet, który powinien zostać "sprawiedliwie rozdzielony pomiędzy instytucje centralne i samorządy". Wyjaśnił, że chodzi o ogromne wydatki związane ze szczepieniami, które powinny uwzględniać m.in. zatrudnienie personelu, zakup sprzętu oraz koszty dystrybucji i logistyki.

Omawiając trzeci postulat, Hołownia zwrócił uwagę na "zmęczony dzisiaj" personel ochrony zdrowia; zaproponował, aby wykonywanie szczepień przeciwko koronawirusowi można było zlecać farmaceutom i ratownikom medycznym. – To naszym zdaniem jest niezbędne, żeby ten system zadziałał, żebyśmy w ciągu kilku miesięcy byli w stanie zaszczepić tych Polaków, którzy chcą się zaszczepić – podkreślił.

W ostatnim punkcie Polska 2050 oczekuje od rządu jasnej gwarancji, że "bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie ewentualne skutki uboczne szczepień".

– Ja sam się zaszczepię, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zaszczepi się pewnie też cała moja rodzina – zadeklarował Hołownia.

Czytaj także:

Mocny komentarz Ziemkiewicza. "Po co nam właściwie państwo polskie, skoro wszystkie dyrektywy przyjdą z Unii"Czytaj także:

Prezydent Duda złożył kondolencje Francuzom. "Jednoczymy się w bólu po stracie wielkiego Europejczyka"