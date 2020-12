Zdjęcie Kaczyńskiego hitem sieci. Uwagę zwraca zabawny szczegół

W czwartek rozpocznie się dwudniowy szczyt UE poświęcony budżetowi na lata 2021-2027, tzw. funduszowi odbudowy oraz wypłaty środków unijnych z oceną praworządności.

Wczoraj w tej sprawie Orban spotkał się z Kaczyńskim i Morawieckim. – Uzyskaliśmy z Polską zgodność na kilka tematów. Węgry i Polska myślą o przyszłości UE. Stanowiska się pokrywają, musimy bronić traktatów – wskazał Orban w rozmowie z Interią.

Orban udostępnił na Facebooku zdjęcie ze spotkania. Na fotografii widać, jak wszyscy trzej politycy siedzą w maseczkach. Uwagę zwraca jednak Jarosław Kaczyński, który ma tak założoną maseczkę, że ta mu niemal przesłania oczy. Internauci chętnie komentowali zabawną sytuację.

"Wicepremier Kaczyński dosłownie potraktował wyjście z twarzą tylko jak zwykle odwrotnie" – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

"Kaczyński był tam incognito", "Orban drwi z Kaczyńskiego", "Dlaczego on mu to zrobił?" "A co to za tajemniczy Don Pedro z lewej?", "lepiej zabezpieczać niż leczyć", "Poland Zorro" – to tylko niektóre komentarze.

