Hołownia: Postawa prawdziwego twardziszona

Solidarna Polska zdecydowała się pozostać w Zjednoczonej Prawicy. Dwa dni temu Ziobro przekazał mediom, że za pozostaniem w ZP było 12 członków zarządu, "przeciw" głosowało 8. Głosowanie było tajne. Szef Solidarnej Polski zaznacza, że partia niezmiennie pozostaje krytyczna wobec ustaleń szczytu Rady Europejskiej. Zadeklarował, że w parlamencie członkowie SP będą przeciwni przyjęciu konkluzji szczytu ws. budżetu i tzw. funduszu odbudowy

Do tych zawirowań partyjnych odniósł się na Twitterze Szymon Hołownia.

"Piewcy cywilizacji śmierci za weto jednak zdecydowali się żyć. Cóż za bezkompromisowa postawa, godna prawdziwego twardziszona. Panie Ziobro, szacun. Po co komu ideały, skoro wystarczy wyrazić oburzenie i nadal móc posyłać kumpli do spółek skarbu państwa, a niekumpli do więzienia" – kpił polityk.

Czytaj także:

Polityk Solidarnej Polski: PiS mogłoby się wykrwawićCzytaj także:

Wiceszef Solidarnej Polski nie ma wątpliwości: Zostaliśmy ograni