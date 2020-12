Kolejne zmiany w rządzie. Odchodzi Piotr Nowak

Polityk ma ponoć w najbliższej przyszłości objąć nową funkcję. Nowak ma a zostać wicedyrektorem departamentu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.

– Będzie wicedyrektorem w departamencie "monetary and capital markets". W strukturze MFW to bardzo wysokie stanowisko. Departament zajmuje się rynkami finansowymi, kapitałowymi, bankami centralnymi i stabilnością systemu finansowego. Do tego dochodzi współpraca z G7 czy G20– mówi informator serwisu.

W rządzie Nowak zajmował się zarządzaniem państwowym długiem. Rozmówca portalu przekazał, że Nowak złożył rezygnację w zeszłym tygodniu, a z rządu odejdzie zapewne jeszcze przed świętami.

To nie jedyne zmiany w resorcie w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że kilka dni temu informowaliśmy, że Piotr Dziedzic został odwołany z funkcji wiceministra finansów, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dziedzic złożył dymisję z powodów osobistych.

"Piotr Dziedzic został odwołany z funkcji wiceministra finansów, zastępcy szefa KAS. Był Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej" – poinformował resort finansów.

