Bodnar o Wawrzyku: Nie komentuję

W programie "Newsroom" Adam Bodnar został zapytany o to, czy zgadza się z premierem Morawieckim w tym, że profesor Piotr Wawrzyk jest dobrym kandydatem na RPO. – Nie komentuję kolejnych kandydatur na RPO, bo uważam, że byłoby to niezgrabne i niezgodne z pewnymi standardami życia publicznego, kiedy osoba osoba ustępująca ze stanowiska recenzuje następcę. Na temat kandydatki, pani Rudzińskiej-Bluszcz oczywiście się wypowiadałem, bo to moja współpracownica – wyjaśnił Adam Bodnar.

RPO odniósł się także do oceny jego osoby przez szefa rządu. Premier zapytał: – RPO nie jest zaangażowany w spór polityczny, stojąc po jeden ze stron?

– Pan premier Morawiecki zamiast mnie oceniać, to może powinien bardziej się zainteresować, dlaczego jego ministrowie nie odpowiadają na pisma, które do nich kieruję. Ostatnio skierowałem szereg pism do premiera Morawieckiego pytając co się dzieje i dlaczego nie mam współpracy, zgodnie z ustawą, z ministrem sprawiedliwości – stwierdził Adam Bodnar.

