Czy Zjednoczona Prawica przetrwa do końca kadencji? Zaskakujące wyniki sondażu

"Czy Pani/Pana zdaniem koalicja rządząca przetrwa w obecnym kształcie do końca kadencji parlamentu" – takie pytanie postawiła respondentom pracownia SW Research na zlecenie portalu Rp.pl. Oto wyniki:

Respondenci niemal dwa razy częściej odpowiadali "nie" (47,3 proc.) niż tak (24,2 proc.). 28,5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

– W dotrwanie koalicji do końca kadencji wątpi częściej niż co druga osoba do 24 roku życia i nieco wyższy odsetek respondentów z wykształceniem wyższym. Zmian w obecnym kształcie koalicji spodziewa się 55% respondentów o dochodach przekraczających 5000 zł i zbliżony procent osób z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.12-16.12.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

W sondażu z listopada, w którym zadano takie samo pytanie, w przetrwanie Zjednoczonej Prawicy wierzyło 29,8 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 40 proc. respondentów.