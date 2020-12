Nieoficjalnie: Ludzie Kaczyńskiego strofują premiera

Premier Morawiecki szereg razy publicznie dawał do zrozumienia, że rząd panuje nad sytuacją, a sama pandemia jest w odwrocie. Najsłynniejsze tego typu słowa padły w czasie wakacji podczas kampanii wyborczej. Z tych wypowiedzi nie jest ponoć zadowolone otoczenie Jarosława Kaczyńskiego.

Z informacji do jakich dotarł Wprost wynika, że ludzie prezesa dają do zrozumienia, że takim działaniem Morawiecki niechcący uderza we własny obóz.

"Jeden z ostatnich wpisów na Facebooku, w którym premier kolejny już raz ogłaszał, że wygrywamy z epidemią, nie powinien się w ogóle pojawić. To szkodzi wizerunkowo jemu i rządowi. Morawiecki przez takie wpisy staje się przedmiotem żartów" – przyznaje jedna z osób z otoczenia Kaczyńskiego w rozmowie z Wprost.

