55 mln zł wsparcia dla uczelni na nauczanie zdalne

Celem zwiększenia wysokości subwencji jest wsparcie uczelni i nauczycieli akademickich w prowadzeniu kształcenia w trybie zdalnym.

Wysokość środków finansowych dla poszczególnych uczelni ustalona została w oparciu o przeciętną liczbę nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w poszczególnych uczelniach w 2019 r.

Na jaki cel można wykorzystać środki?

Środki ze zwiększenia subwencji mogą być przeznaczone na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni (np. platforma informatyczna do prowadzenia zajęć online), jak również na zakup narzędzi ułatwiających kształcenie zdalne przez nauczycieli akademickich (np. kamery internetowe, laptopy, tablety itp.).

O ostatecznym przeznaczeniu środków zdecydują władze uczelni – to one najlepiej znają aktualne potrzeby uczelni. Istotne jest to, aby sprzęt, który pozostanie własnością uczelni, mógł być udostępniony jej pracownikom w celu usprawniania kształcenia w trybie online. Punktem wyjścia dla wyliczenia zwiększenia subwencji był wprowadzony w systemie oświaty mechanizm 500 zł dla nauczyciela.

Różnice pomiędzy systemem oświaty a systemem szkolnictwa wyższego i nauki wpłynęły na odmienny sposób realizacji wydatków. Różnice te dotyczą m.in. korzystniejszych dla nauczycieli akademickich uregulowań podatkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 116 ust. 7) wykonywanie obowiązków nauczycieli akademickich (w odróżnieniu od obowiązków nauczycieli wykonujących zadania w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty) stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawowe obowiązki nauczyciela akademickiego wskazane w art. 115 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowią przejaw działalności twórczej i zgodnie z indywidualną interpretacją skarbową z dnia 14 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.418.2020.2.MK, nauczyciel akademicki ma prawo zastosować do całości przychodów ze stosunku pracy 50-procentową stawkę kosztów uzyskania przychodów. Zatem powinien ze swoich przychodów zapewnić osobiste narzędzia konieczne do wykonania pracy.

Czytaj też:

Hiszpania: Rodziny mogą stracić opiekę nad seniorami, jeśli odmówią ich zaszczepieniaCzytaj też:

"Presja ma sens". YouTube przywrócił spektakl o ratowaniu Żydów przez grupę Ładosia