Zaskakujący sondaż. Miliony Amerykanów popierają atak na Kapitol

Wczoraj wieczorem polskiego czasu zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. Obrady trzeba było przerwać.

Protestujący wbiegli do sali Izby Reprezentantów, w tym na mównicę oraz do biura przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Liczba ofiar zamieszek to cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn. O bezprecedensowe wydarzenia w USA zapytano Amerykanów.

Z najnowszego sondażu YouGov wynika, że 21 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia zamieszki w Kapitolu. Oznacza to, że co piąty wyborca popiera wczorajsze wydarzenie.

Ponadto 28 proc. respondentów twierdzi, że protesty miały charakter pokojowy, a z kolei 59 proc. postrzega je jako "gwałtowne".

55 proc. badanych jest zdania, że Donald Trump ponosi główną odpowiedzialność, a 11 proc. uważa, że jest "w pewnym stopniu winny". 62 proc. uczestników sondażu obciąża też republikańskich kongresmenów, a 26 proc. – Joe Bidena.

62 proc. respondentów ocenia, że wczorajsze zamieszki są zagrożeniem dla demokracji, jednak wśród wyborców Republikanów jedynie 27 proc. podziela to zdanie (wśród zwolenników Demokratów aż 93 proc.).

