Czarzasty do Piaseckiego: Dawno nie czytałem tak zideologizowanego przekazu

W swoim wpisie na Twitterze Czarzasty nie krył, że między SLD a Razem panują różnice w ocenie historii. "Staramy się obiektywnie opisywać czasy gdy siłą umieszczeni w bloku wschodnim odbudowywaliśmy kraj" – stwierdził.

"Siłą umieszczeni w bloku wschodnim mogliśmy stać po stronie wtrącających albo wtrąconych do więzień. To, że uznająca się za piewczynię demokracji lewica, ma dziś problem z krytyką autorytarnych rządów nazywających się „robotniczo-chłopskimi”, to jakieś kuriozum" – stwierdził Piasecki.

Dziennikarz pytał Czarzastego, czy ten nazwie PRL państwem autorytarnym, łamiącym ludziom życie, podkreślając, że powojenny awans cywilizacyjny nie był uzależniony od udziału w bloku wschodnich. "Nie trzeba strzelać ludziom w tył głowy, by budować państwa dobrobytu" – stwierdził Pisaceki. Ta odpowiedź nie spodobała się Czarzastemu.

" Dawno nie czytałem tak zideologizowanego i jednostronnego dziennikarskiego przekazu" – stwierdził.

