Błaszczak o szturmie na Kapitol: Widzieliśmy podobne sceny w Polsce

– Jeżeli chodzi o postawę polskiej opozycji, to to, co widzieliśmy w Waszyngtonie dwa dni temu, widzieliśmy podobne sceny na ulicach polskich miast, a w grudniu 2016 w polskim Sejmie – ocenił w Jedynce Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak.

– To było w wykonaniu opozycji, szczególnie polityków PO. Kiedy dziś nazywają szturm na Kapitol atakiem na demokrację, to przypomnę, że w grudniu 2016 oni atakowali polski Sejm, blokowali mównicę – dodawał polityk. Jak podkreślił szef MON zmiana władzy w USA nie powinna negatywnie wpłynąć na sytuację zbrojną w naszym kraju. – Projekt Trójmorza ma poparcie obu partii w USA, zagrożenia wynikające z agresywnej polityki Rosji są jednakowo oceniane przez Republikanów i Demokratów. (...) Wojskowe relacje polsko-amerykańskie są oparte na relacjach pomiędzy dowódcami polskimi i amerykańskimi, tu jest pełna ciągłość – podkreślił. Szturm na Kapitol W środę wieczorem polskiego czasu zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. Obrady trzeba było przerwać. Protestujący wbiegli do sali Izby Reprezentantów, w tym na mównicę oraz do biura przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Wczoraj Trump oświadczył, że choć całkowicie nie zgadza się z wynikiem wyborów, to jednak 20 stycznia nastąpi "uporządkowana zmiana władzy". Powtórzył również swoje twierdzenia na temat sfałszowanego głosowania. Czytaj też:

"Jestem oburzony". Nowe oświadczenie TrumpaCzytaj też:

Trump rozważał ułaskawienie samego siebie