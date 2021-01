Kolejny rozdźwięk w Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o zniesienie możliwości odmowy mandatu

Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych.

W odniesieniu do mandatów karnych, autorzy projektu zaznaczyli, że "w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu". "Ponadto proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy" – czytamy w uzasadnieniu noweli.

Nowelę przygotowała grupa posłów PiS. Sprawozdawcą ma być Jan Kanthak (Solidarna Polska). Wygląda na to, że propozycja wywoła kolejne napięcia w obozie rządowym. – Ta propozycja nie była konsultowana z Porozumieniem. Przesłaliśmy do naszego zespołu prawnego tekst nowelizacji z prośbą o opinię, ale mamy pewne obawy, czy nie narusza to podstawowych praw obywatelskich – mówi Wirtualnej Polsce rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Zastępca rzecznika Jan Strzeżek powiedział, że Porozumienie jest "stanowczo przeciwne" projektowi PiS. – Chcemy, żeby państwo polskie było silne, ale musimy mieć pewność, że żaden przyjęty przez Sejm akt prawny nie ogranicza swobód Polaków – powiedział w rozmowie z WP.

