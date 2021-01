Szczepienia nauczycieli i powrót do szkół. Czarnek odpowiada

Dziennikarze zapytali ministra w Sejmie o szczepienia dla nauczycieli, którzy w poniedziałek wracają do nauczania stacjonarnego w klasach I-III.

– Kolejność jest wyznaczona zgodnie z hierarchią zapotrzebowania. Siłą rzeczy najbardziej szczepienia potrzebują osoby najstarsze, bo są najbardziej narażone na utratę życia i zdrowia, ale będziemy szczepić nauczycieli najszybciej jak to się da, cały czas trwają dyskusje – odpowiedział szef resortu edukacji i nauki.

Pytany, czy masowe testowanie nauczycieli klas I-III w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 nie jest akcją propagandową i niewiele wniesie odpowiedział, że gdyby to była tylko akcja propagandowa, to nie brałoby w niej udziału 165 tys. osób, które chcą przetestować przed powrotem do szkoły.

– Naprawdę jest potrzebna – powiedział.

Kiedy starsze roczniki wrócą do szkół?

Czarnek podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że powrót starszych roczników nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i rozwoju pandemii.

– Cieszę się, że wracają uczniowie klas I-III – mówił minister. Dodał, że każdego dnia w każdej szkole będzie monitorowana sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój pandemii i ewentualne ogniska zakaźne, aby – jak mówił – dało to podstawę do dalszej weryfikacji sytuacji.

Szef resortu edukacji i nauki podkreślił, że chciałby, aby uczniowie byli w warunkach jak najbardziej bezpiecznych.

Na pytanie, czy będzie zdalne nauczanie do końca roku, Czarnek odpowiedział, że powrót klas I-III po części służy do monitorowania sytuacji w szkołach.

Ewentualne ogniska zakażeń będą monitorowane

– Będziemy monitorować każdego dnia, w każdej szkole ewentualne ogniska zakaźne, żeby później mieć dokładną wiedzę na temat tego, jak to wygląda w ruchu oświatowym – mówił. Zapytany, jaki jest próg zakażeń, który umożliwi powrót do szkół starszym rocznikom, odpowiedział, że nie zależy to od progu zakażeń, ale od dynamiki rozwoju pandemii.

– Warunki muszą być takie, żeby była stabilizacja, jeżeli chodzi o rozwój pandemii – ocenił Czarnek. Dopytywany, czy rozpoczęcie nauczania stacjonarnego dla klas I-III jest przeprowadzaniem doświadczenia, stanowczo zaprzeczył. – To jest kwestia oceny bezpieczeństwa samych uczniów i nauczycieli – powiedział.

Minister mówił także o rozwoju poradni psychologiczno-pedagogicznych, które miałyby pomóc uczniom źle znoszącym naukę zdalną. Dodał, że w tej sprawie dalsze komunikaty będą podawane jeszcze w tym miesiącu.

