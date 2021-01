Budka o szczepieniach: Dochodzą do nas bulwersujące informacje

– Dochodzą do nas bulwersujące informacje. Otóż w pierwszeństwie do tych szczepionek rząd po cichu zapisał prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych. To bulwersująca decyzja, która natychmiast powinna zostać zamieniona – mówił Budka na wtorkowej konferencji prasowej.

Zgodnie z opublikowanym w ubiegłym tygodniu rozporządzeniem Rady Ministrów, w ostatniej fazie pierwszego etapu szczepień znajdą się m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, funkcjonariusze CBA, SWW, SKW oraz Służby Więziennej.

Jak stwierdził Budka, "dzisiaj najważniejsze jest, by ze szczepionek korzystały osoby, które są najbardziej narażone na potencjalne zachorowanie". – Dzisiaj najważniejsze jest, by po służbach medycznych zaszczepieni zostali ci, którzy tego najbardziej potrzebują – pacjenci onkologiczni, osoby, które na co dzień walczą z innymi chorobami, tak by mogły być skutecznie leczone – przekonywał.

– Dlatego w tym miejscu należy kategorycznie zażądać od premiera Morawieckiego wycofania się z tej bulwersującej decyzji. Nie może być tak, że poza kolejką są w programie szczepień ujęci prokuratorzy czy funkcjonariusze służb specjalnych. To jest po prostu niegodziwe i niesprawiedliwe. Dlatego oczekujemy od rządu natychmiastowej zmiany tej decyzji – oświadczył lider PO.

Czytaj też:

Profesor z Izraela wystąpił w Senacie. Reakcja GrodzkiegoCzytaj też:

Morawiecki: Nie wolno nam przegapić tego kluczowego momentu