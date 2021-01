Interesujące badania. Miliony Ukraińców przeciwko szczepieniom

43 proc. badanych wyraziło gotowość zaszczepienia się, jeśli byłoby to darmowe, natomiast nie jest na to gotowych 52 proc. ankietowanych. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w listopadzie zmniejszyła się liczba chętnych do bezpłatnego szczepienia (wtedy gotowość taką wyrażało 55 proc. Ukraińców).

Płatnym preparatem gotowych jest zaszczepić się 39 proc. badanych, odmiennego zdania jest 56 proc. W tym przypadku odsetek chętnych do zaszczepienia nieznacznie wzrósł - dodaje Rating.

Jak pisze ośrodek, przeciwników szczepień jest stosunkowo więcej wśród przedstawicieli średniej grupy wiekowej (30-49 lat), kobiet, mieszkańców małych miast i tych, którzy nie boją się zachorować.

W porównaniu z listopadowym badaniem spadł odsetek osób, które boją się zakazić SARS-CoV-2. Zachorowania na COVID-19 obawia się ok. 40 proc. badanych (w porównaniu z 57 proc. w listopadzie). Wykrycia zakażenia u kogoś bliskiego boi się 78 proc. badanych (w listopadzie 87 proc.).

Badanie przeprowadzono telefonicznie wśród 1600 respondentów w dniach 14-16 stycznia.

Na Ukrainie nie rozpoczęły się jeszcze szczepienia przeciw COVID-19. Władze zapowiadają, że proces ruszy w lutym.

Poprzedniej doby w kraju wykryto ponad 4 tys. zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 212 zainfekowanych. Łącznie w kraju potwierdzono dotychczas 1 172 038 zakażeń koronawirusem i odnotowano 21 258 zgonów.

