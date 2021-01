Kosiniak-Kamysz "w imieniu całej opozycji": Wawrzyk nie zostanie wybrany

– Na pewno nie zostanie wyłoniony przez Sejm na RPO poseł PiS-u, który w Senacie nie uzyska akceptacji. Kto będzie, tego nie wiem. Nie ma zdolności do rozmowy w tym Sejmie. Rządzący uparcie chcą tylko i wyłącznie akolitę władzy i podporządkowaną osobę. Trudno jest znaleźć porozumienie – dodawał lider PSL-u.

Spotkanie z opozycją

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL i Konfederacji. Szefowi rządu towarzyszyli szef KPRM Michał Dworczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Jak się grunt pali pod nogami rządzącym, to dzwonią i w trybie pilnym zwołują spotkania z opozycją. Jak idzie wszystko zgodnie z ich przynajmniej założeniami, to nie chcą żadnych konsultacji. Najlepszym dowodem, że jest źle, jest to spotkanie w KPRM. To mówiłem wczoraj premierowi, że nie zaprasza nas regularnie, jak obiecywał, tylko zaprasza jak ma jakiś problem – mówił w TOK FM prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– To spotkanie było po to, żeby ośmielić premiera do szukania innych źródeł pozyskania szczepionki. On dokładnie takiego sformułowania użył, że czuje się bardziej ośmielony, żeby poszukiwać innych źródeł – dodawał.

