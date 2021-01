Bielan: Byłem zaskoczony publikacją wyroku

Jak podkreślał polityk, wyrok Trybunału nie wprowadza zakazu aborcji w Polsce.

– Aborcja wciąż będzie w Polsce dozwolona w kilku określonych przypadkach, przede wszystkim w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety. Podkreślam to, bo bardzo często zwolennicy aborcji na życzenie do 12. tygodnia zafałszowują to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie, czy wyrok TK mógł być inny w świetle obowiązującej konstytucji, która, przypomnę, została przyjęta w połowie lat 90. głosami lewicy – powiedział Adam Bielan.

– Wciąż mamy w polskim prawie wyłączenie dotyczące zagrożenia życia, ale również zdrowia kobiety – podkreślał.

Co zmieni wyrok?

Prowadzący program pytał polityka, czy ciężarne będą zmuszane do urodzenia dzieci z bezczaszkowiem, bezmózgowiem i innymi wadami, które prowadzą niechybnie do śmierci dziecka.

– Pytanie, czy do takiego zmuszania rzeczywiście będzie dochodzić. W przypadku wad letalnych, moim zdaniem, mówimy tutaj o zagrożeniu dla zdrowia i życia kobiety. Musimy teraz przeanalizować wyrok, uzasadnienie, zdania odrębne i zastanowić się, czy to orzeczenie będzie oznaczać konieczność nowej ustawy bądź rozporządzenia – powiedział Adam Bielan. Jego zdaniem potrzeba na to kilku dni.

– Moim zdaniem, zdaniem wielu prawników wady letalne można zakwalifikować jako przesłankę zagrożenia życia i zdrowia kobiety – ocenił Bielan.

Czytaj też:

Suski o publikacji wyroku TK: Po analizie będzie decyzja, co dalejCzytaj też:

Wyrok ws. aborcji. TK opublikował uzasadnienieCzytaj też:

Schetyna: To polityczna prowokacja!