Owsiak rozmawiał z Niedzielskim. "Powiedział, że ma wielki szacunek do naszych osiągnięć"

Jerzy Owsiak rozmawiał z Adamem Niedzielskim m.in. o szczepieniach przeciwko COVID-19. Spotkanie miało miejsce po tym, jak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaoferował wsparcie w walce z pandemią koronawirusa. Podczas wizyty w resorcie zdrowia pojawił się pomysł postawienia szpitala polowego, w którym mogliby zaszczepić się seniorzy. Pomysł nie doszedł jednak do skutku.

– Okazuje się, że sprawa jest prosta: nie ma szczepionek – powiedział Owsiak. Szef WOŚP stwierdził także, że minister był podczas spotkania "miły" i że ma wielki szacunek dla działań Orkiestry.

– Powiedział, że ma wielki szacunek do naszych osiągnięć. Rozstaliśmy się z zapewnieniem, że jeśli przydamy się do jakichś działań, to jesteśmy w blokach startowych i można z naszej pomocy skorzystać – powiedział Owsiak.

Podczas niedzielnego finału WOŚP zebrano (według informacji z rana 1 lutego) ponad 100 mln złotych.

