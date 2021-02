Platformie grozi rozłam? "To pogłębiło napięcia wokół tematów światopoglądowych"

Dziś zbierze się zarząd Platformy Obywatelskiej. Rozmowy mają dotyczyć poparcia postulatu aborcji na życzenie. Sytuację komentował na antenie Polskiego Radia 24 były polityk PO, obecnie poseł Koalicji Polskiej Jacek Protasiewicz.

Polityk przypomniał, że jeden z konserwatywnych posłów PO - Ireneusz Raś - stwierdził publicznie, że "przyjęcie na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej stanowiska popierającego swobodną aborcję do 12 tygodnia ciąży będzie oznaczać poważne napięcia i prawdopodobnie opuszczenie Platformy przez grupę posłów, którzy na taką liberalizację się nie zgadzają".

Zdaniem Protasiewicza, w Platformie Obywatelskiej od dawna były napięcia na tle światopoglądowym. – Pogłębił je jeszcze fakt utworzenia Koalicji Obywatelskiej, czyli zaproszenia przez poprzedniego przewodniczącego do ścisłej współpracy przede wszystkim środowisk lewicowych, reprezentowanych przez Barbarę Nowacką – podkreślił.

– Konserwatystów w Platformie jest coraz mniej, bo się po drodze wykruszali. To może 15-20 parlamentarzystów: posłowie i senatorowie. To osoby, które cenią sobie kompromis aborcyjny i wolałyby stanowisko, które przyjęła Koalicja Polska, czyli powrót do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpisanie referendum – mówił.

