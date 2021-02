Facebook przeprasza za blokadę konta IPN. "Nastąpiła pomyłka"

"Dostęp do strony Instytutu Pamięci Narodowej na Facebooku został ograniczony w wyniku błędu naszych zautomatyzowanych narzędzi i został już przywrócony. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności" – poinformowało nas biuro prasowe Facebooka.

Wczoraj IPN podał, że 6 lutego FB zablokował anglojęzyczne konto Instytutu. Powodem był post sprzed siedmiu miesięcy dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci.

"Dostęp do strony został błędnie ograniczony przez nasze zautomatyzowane narzędzia. Przypadkowo błędnie oceniły one treści opublikowane na tej stronie, w tym post o Heinrichu Himmlerze, stwierdzając, że naruszają one naszą politykę dotyczącą niebezpiecznych osób i organizacji" – tłumaczy się biuro prasowe FB.

"Nasz zespół dokładnie sprawdził te treści i potwierdził, że nie naruszają one naszych zasad, a treści i dostęp do strony zostały

przywrócone" – czytamy w oświadczeniu.

"Każdego tygodnia badamy miliony treści i czasami – tak jak w tym przypadku – zdarza nam się popełniać błędy. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności" – napisano.

