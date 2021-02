"Zacznie się obustronna jazda", "na zawsze porzuca fałszywą twarz". Poruszenie po decyzji PO ws. aborcji

Politycy Platformy Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet". Propozycja zakłada m.in. zagwarantownie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in-vitro. W kwestii aborcji, partia Budki chce przywrócić obowiązujące do październikowego orzeczenia TK przesłanki a także wprowadzić możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

Decyzja PO wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych. Na Twitterze natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Oto tylko niektóre z nich:

