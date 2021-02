Koniec akcji testowania nauczycieli. U ilu wykryto koronawirusa?

– Zakończyliśmy ogólnopolską akcję testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Trwała ona w dwóch turach od 7 do 19 lutego i obejmowała nauczycieli szkół podstawowych i specjalnych oraz przedszkoli – poinformowała rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska.

Od 7 lutego do 12 lutego badaniem objęci byli nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Było to powtórne badanie. Objęło te osoby, które były już testowane w styczniu w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymały wynik negatywny i chciały się ponownie poddać badaniu. Wymazy pobrano wtedy od blisko 25 tys. osób (24 969). Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 490 osób, tj. 2 proc. wszystkich wyników badań.

– W piątek, 19 lutego zakończono testowanie nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Trwało ono od 14 lutego 2021 r. Wymazy pobrano od ponad 14 tys. osób (14 311). Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 415 nauczycieli, tj. 2,9 proc. wszystkich wyników badań – poinformowała Ostrowska.

Co jeśli test był pozytywny?

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2 muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej (w razie braku objawów) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie osób z kontaktu.

Poprzednie badania przesiewowe nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i specjalnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 poprzedziły powrót najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach. Także wówczas badania były dobrowolne i bezpłatne. Były wykonywane testem PCR (na obecność genów wirusa). Mogli na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.

Testy przeprowadzono między 11 a 17 stycznia. Wymazy pobrano od ponad 136 tys. osób. Pozytywny test otrzymało wówczas 2 proc. badanych.

