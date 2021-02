Andruszkiewicz: Jeżeli chcemy zachować suwerenność, to musimy stawiać na cyfryzację

Premier i ministrowie przedstawili Krajowy Plan Odbudowy. Co on oznacza, jakie jest jego znaczenie?



Adam Andruszkiewicz: Przede wszystkim jest to początek wielkiej debaty na temat Krajowego Planu Odbudowy i tego, jak te programy realizować. Trzeba wspomnieć, że możliwość realizacji tego wielkiego programu, zawdzięczamy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który w Brukseli wynegocjował w całej perspektywie dla Polski ponad 750 miliardów złotych. To olbrzymie pieniądze, które wpompowane zostaną w polską gospodarkę. I premier przedstawił plan dotyczący tego, w których segmentach będziemy się poruszać. Mówił o konkurencyjności polskiej gospodarki, cyfryzacji, która jest bardzo ważna globalnie, mówił o transformacji energetycznej i o ochronie zdrowia, której wagę teraz widzimy szczególnie – im szybciej kraj zwalcza pandemię tym szybciej i lepiej radzi sobie z problemami gospodarczymi i kraje, które zwalczą pandemię szybciej będą mogły wracać na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego. To był bardzo ważny dzień.

Dużo miejsca poświęcono cyfryzacji.

Jej znaczenie jest dziś kluczowe. Proszę zauważyć, że to wiodący temat na całym świecie, że najwięksi gracze na świecie cyfryzację stawiają na równi z rozwojem gospodarczym i znaczeniem militarnym. Jeżeli chcemy zachować suwerenność i niepodległość, to musimy stawiać na cyfryzację. I to zarówno dotyczy ona dnia codziennego, jak dostęp do internetu światłowodowego, upowszechnienie e-usług, ale też z drugiej strony cyfryzacja świadczy o pozycji danego państwa w świecie.

Wspomniał Pan o debacie. Na czym ta debata ma polegać i z kim chcecie rozmawiać – opozycją, organizacjami pozarządowymi, czy może chodzi o szerokie konsultacje społeczne?

Zapraszamy do rozmowy wszystkich. Chcemy, by ta rozmowa była merytoryczna, choć znając polską opozycję może być z tym pewien problem. Możemy się spodziewać jakichś uszczypliwości. Jednocześnie jednak liczymy na to, że dojdzie do rozmowy nad konkretnymi zagadnieniami. Naprawdę bicie piany to ostatnia rzecz, której nam trzeba. Kluczowe jest jak najszybszy powrót do normalności po pandemii.

Czytaj też:

