Radom: Nie ma wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego dodatkowe miejsca uruchomiono w szpitalach w Kozienicach i Iłży. W sumie w regionie radomskim liczba łóżek dla chorych na COVID-19 zwiększy się o 55.

Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, w Kozienicach liczba łóżek została zwiększona o ponad 40; teraz ma ich być w sumie 85.

– Z informacji uzyskanych od kierownictwa placówki wynika, że w najbliższych dniach szpital udostępni wszystkie wyznaczone miejsca zgodnie z wydaną decyzją – przekazała rzeczniczka.

15 miejsc dla chorych na COVID-19 uruchomiono także w szpitalu w Iłży. Jak wynika z danych wojewody, w środę było tam pięć wolnych łóżek.

W Radomiu wszystko zajęte

Wszystkie miejsca zajęte były w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Rzeczniczka zaznaczyła, że wojewoda analizuje możliwość powiększenia bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19 w tej lecznicy. Obecnie jest tam 16 łóżek.

Nie ma także wolnych miejsc w szpitalu w Przysusze i w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana.

Jak powiedział PAP wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik, w radomskim szpitalu zwalniają się jedynie pojedyncze miejsca, jeśli np. jacyś pacjenci są wypisywani do domu, natychmiast jednak na ich miejsce pojawiają się nowi chorzy. Szpital dysponuje jedynie wolnymi miejscami na oddziale dziecięcym. Dlatego też – zgodnie z wtorkową decyzją wojewody – oddział dziecięcy ma zmniejszyć liczbę łóżek dla dzieci, aby zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów dorosłych.

Rzeczniczka wojewody podkreśliła, że dla poprawy bazy łóżek dla pacjentów z koronawirusem z regionu radomskiego szczególnie istotne jest jak najszybsze uruchomienie szpitala tymczasowego w Radomiu.

Spór rządu z samorządem

Przygotowania do otwarcia placówki ciągną się od końca ub. roku. Za zorganizowanie szpitala odpowiada Totalizator Sportowy. Placówką patronacką jest Radomski Szpital Specjalistyczny, który też udostępnił na ten cel swój nowo wybudowany pawilon.

– Wojewoda apeluje, aby władze Radomia w pełni zmobilizowały siły do uruchomienia szpitala tymczasowego, którego termin oddania do użytku zależy w dużej mierze od dobrej woli dyrekcji miejskiego szpitala i prezydenta miasta – zauważyła rzeczniczka wojewody.

Nie zgadza się z tym wiceprezydent Zawodnik. – To nieprawda. Ktoś próbuje zwalić odpowiedzialność za swoją nieudolność na władze samorządowe – powiedział PAP Zawodnik. – My nic nie mamy do szpitala tymczasowego. My go nie uruchamiamy, wszystko jest po stronie rządu i Totalizatora Sportowego, a nie władz samorządowych – skwitował Zawodnik.

