Ziemkiewicz: Nauczyliśmy się, że nie możemy liczyć na UE

Wczoraj minął rok od zdiagnozowania pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 15,8 tys. nowych zakażeniach SARS-CoV-2 i 263 kolejny zgonach.

Ziemkiewicz: Pokolenie mięczaków

– Nie mam wrażenia, że się wiele nie nauczyliśmy od ogłoszenia pacjenta zero. Jakby ktoś powiedział, że to będzie trwało rok, to byśmy tego nie wytrzymali – powiedział w TV Republika Rafał Ziemkiewicz. Według niego "z punktu widzenia naszych przodków jesteśmy mięczakami". – Ta sytuacja, która panuje na całym świecie jest kompletnie niezrozumiała – ocenił.

Odnosząc się do problemów z dystrybucją szczepionek przeciw COVID-19, Ziemkiewicz stwierdził, że "nauczyliśmy się tego, że nie możemy liczyć na Unię Europejską". – Sytuacja z zakupem szczepionek to pokazała. To pokazuje również, czym jest UE i jak bardzo mija się z rzeczywistością nasza opozycja – dodał.

Czytaj też:

UE pożyczy Czechom 100 tys. dawek szczepionki

"Zyskuje tylko Hołownia"

Według Ziemkiewicza śmiertelność z powodu COVID-19 jest niska i nieporównywalna z epidemiami, które kiedyś pustoszyły świat. – Nie ma to porównania z innymi chorobami, które 20-30 lat temu szalały. Wtedy nikt by koronawirusa nie zauważył. Powiedzieliby, że jakaś wredna grypa była. Nakręcono tak straszną historię, że nie wiadomo, kto przed kim ucieka – powiedział.

Dodał, że politycznie na pandemii zyskuje tylko partia 2050 Szymona Hołowni. – Trudno traktować, że on coś oferuje oprócz tego, że nie jest PiS-em, i nie jest Platformą. Jego popularność traktowałbym jako rozpaczliwy odruch – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".



Czytaj też:

Zaskakujący sondaż: Partia Hołowni wyprzedza PiS