Spotkanie Morawieckiego z Macronem. Ważny apel do Komisji Europejskiej

Szef polskiego rządu w środę w Paryżu spotkał się w Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Jak podkreślił na konferencji prasowej, zarówno we Francji, jak i w Polsce mamy do czynienia z rekordowymi danymi dotyczącymi zakażeń, stąd rząd zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji na najbliższe trzy tygodnie.

Kwestia szczepionkowa w Europie

Wyraził przekonanie, że program szczepień okaże się skuteczny i - jak mówił - razem z Macronem wezwał do tego, aby "nie wywozić szczepionek z Europy".

– Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Europa produkuje bardzo dużo szczepionek, ale znaczna część tych szczepionek jest wywożona poza Europę – mówił Morawiecki.

– Wzywamy KE do tego, żeby maksymalnie skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu – dodał.

Szef rządu zapewnił, że infrastruktura w Polsce jest przygotowana na to, żeby przyjąć nawet trzy, cztery lub pięć razy więcej chętnych do zaszczepienia osób, niż ma to miejsce obecnie.

– To jest bardzo ważne, aby doprowadzić do sytuacji, w której odporność zbiorowa, którą nabierzmy, pomoże w przerwaniu łańcucha zakażeń – zaznaczył.

Współpraca energetyczna

Morawiecki poinformował, że rozmowa z Maronem dotyczyła także współpracy energetycznej, w tym w energetyce atomowej, współpracy w ramach NATO, inwestycji z Funduszu Odbudowy oraz transformacji energetycznej. – Cieszę się, że pan prezydent Macron podziela nasz pogląd dotyczący transformacji sektora energetycznego w Polsce, która to transformacja musi być sprawiedliwa – mówił.

Szef polskiego rządu podkreślił, że Francja podziela również konieczność wdrożenia ochrony przemysłu ciężkiego poprzez uwzględnienie kosztów emisji CO2 zagranicą. – Trzeba na zewnętrznych granicach UE wprowadzić odpowiednią opłatę od śladu węglowego i my optujemy za tym, ponieważ jest to dobre dla polskiego przemysłu i dobrze się stało, że pan prezydent Macron popiera nas w tej sprawie – powiedział Morawiecki.

Podatek cyfrowy: Polska i Francja myślą podobnie

Premier akcentował także wspólne stanowisko Polski i Francji w kwestii podatku cyfrowego, który miałby zostać nałożony na wielkie korporacje cyfrowe.

W tym kontekście wspomniał o konieczności wzmocnienia walki z rajami podatkowymi, w tym kilkoma rajami podatkowymi funkcjonującymi w UE.

– Będziemy coraz ostrzej na arenie międzynarodowej w tym kontekście występować – przekonywał szef rządu.

Wśród pozostałych tematów rozmów wymienił współpracę w infrastrukturze, przemyśle obronnym i przemyśle kosmicznym.

Ponadto - jak dodał - rozmowy z Macronem dotyczyły zagrożeń geopolitycznych ze strony Rosji, problemów między Turcją i Grecją oraz programu cyfrowego 5G.

Szef polskiego rządu w Paryżu spotkał się także z przedstawicielami Francuskiego Związku Pracodawców MEDEF.

– W ciągu najbliższych kilku dni postaramy się dopiąć szczegóły, ale pewne potężne inwestycje, dodatkowe, udało się tam ostatecznie uzgodnić – poinformował Morawiecki.

Premier dodał, że szczegóły tych inwestycji będą przedstawione w najbliższych dniach lub tygodniach i będą dotyczyły utworzenia nowych miejsc pracy i wsparcia polskiej gospodarki po pandemii.

Koronapaszport

Morawiecki pytany o projekt paszportu szczepionkowego przedstawionego przez KE podkreślił, że budzi on kontrowersje wśród niektórych państw. Dodał, że Polska i Francja w wyniku rozmów przybliżyły swoje stanowiska, w tym konieczność pogodzenia kwestii swobody przemieszczania się i stworzenia zasad, które nie byłyby dyskryminujące dla obywateli poszczególnych państw.

– Prowadzimy polemikę, zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ważne dla linii lotniczych, przemysłu lotniczego, ale chcemy, żeby to był system sprawiedliwy, niedyskryminujący – mówił premier.

Dopytywany o to, jak skuteczniej egzekwować od producentów szczepionek dostarczanie ich w zamówionych ilościach, odparł, że państwa UE współfinansowały prace nad szczepionkami. – Dzisiaj mamy prawo żądać, żeby te szczepionki zostawały w Europie. Jesteśmy wspólnie tego samego zdania, że powinniśmy użyć siły gospodarczej, perswazyjnej, siły KE, UE – mówił.

Premier podkreślał, że w wyniku braku dostaw polski system szczepień jest wykorzystywany w "20-25 proc.", a Polska w efekcie mogłaby szczepić nawet 10 mln osób miesięcznie.

