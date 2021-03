Morawiecki w Paryżu. "Wierzę mocno w przyjaźń Polski i Francji"

Podczas rozmowy z przywódcą Francji szef polskiego rządu ma rozmawiać o współpracy gospodarczej obu krajów, walce z pandemią koronawirusa, Europejskim Planie Odbudowy oraz o polityce klimatycznej Unii Europejskiej i transformacji energetycznej. KPRM poinformowała, że w ramach wizyty w Paryżu premier będzie także rozmawiał z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców i złoży kwiaty pod płytą „Solidarności”.

Premier jako pierwszy cel po przylocie do stolicy Francji obrał miejsce, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona NSZZ "Solidarność". Złożył tam kwiaty.

"Bardzo miły początek wizyty we Francji. Złożyłem kwiaty pod tablicą upamiętniającą polską "Solidarność". Nie spodziewałem się tylko, że sam jeden dostanę..." – napisał na Facebooku Morawiecki.

facebook

Następnie szef polskiego rządu przybył do Pałacu Elizejskiego, gdzie został powitany przez Emmanuela Macrona. Mateusz Morawiecki zabrał głos, dziękując prezydentowi Francji za zaproszenie. Wspomniał również, że trudny czas pandemii "weryfikuje podejście do tego, w jaki sposób państwa potrafią ze sobą współpracować".

"Dziękuję za rozwijanie dialogu"

– Dziękuję za owocne rozwijanie tego dialogu, który wraz z Twoją wizytą rok temu w Warszawie na bardzo wielu polach ruszył się do przodu. Dzisiaj weryfikujemy nasze zdolności do odpowiedzi na największy od dziesięcioleci kryzys – powiedział Morawiecki zwracają się do Macrona.

Premier nawiązał do zeszłorocznej wizyty prezydenta Francji w Polsce. Macron spotkał się wtedy z prezydentem Dudą, premierem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. – Jestem przekonany, że możemy zrobić jeszcze więcej w zakresie energetyki, cyberbezpieczeństwa, współpracy przemysłowej i obrony. Przed nami jeszcze dużo pracy. Mamy wiele wspólnych kwestii, przekonań – mówił w lutym 2020 roku w Warszawie Macron.

Kryzys ze szczepionkami w UE

Podczas wystąpienia Morawiecki nawiązał do problemów Unii Europejskiej z pozyskaniem i dystrybucją szczepionek przeciwko COVID-19. Wiele krajów mogłoby szczepić znacznie szybciej, gdyby koncerny wywiązywały się z umów zawartych z UE. Te tłumaczą problemy z dostawami koniecznością reorganizacji i usprawnienia produkcji preparatów. Tymczasem szef polskiego rządu zaproponował rozwiązanie kryzysu podczas niedawnego szczytu RE.

– Dzisiaj tempo szczepienia, współpraca z KE i przynaglanie producentów, żeby jak najszybciej dostarczali do Polski, Francji i całej UE szczepionki to zadanie fundamentalne. Ważne jest to, żeby w sposób solidarny cała Europa działała na tym polu – powiedział Morawiecki w Paryżu.

– Ważna jest europeizacja niektórych elementów produkcji, sektorów. Prezydent Macron mówił o tym wiele razy i ja bardzo mocno wspieram Francję w tym głosie, żeby część produkcji, która przez 20-30 lat została wyoutsourcowana, wracała do Europy – dodał.

Premier wskazał także, że podczas rozmowy z prezydentem Francji poruszona zostanie kwestia szczepionek, współpracy w zakresie badań, rozwoju i wspólnego rozwijania wielu przemysłów oraz obronności.

Fundusz Odbudowy

Morawiecki mówił także o Europejskim Funduszu Odbudowy, zaaprobowanym przez przywódców państw członkowskich UE podczas szczytu w Brukseli w grudniu 2020 roku.

– Cieszę się też, że w takich fundamentalnych obszarach, jak geopolityka, współpraca w dziedzinie obronności energetycznej, Polska i Francja dzielą coraz więcej wspólnych programów, tematów, na czele z Funduszem Odbudowy – powiedział premier.

Premier podkreślił, że sojusz polsko-francuski, istniejący nie tylko w ramach Unii Europejskiej, będzie silnym bodźcem dla odbudowy gospodarek obu państw po pandemii.

– Wierzę mocno w UE, we współpracę transatlantycką, w przyjaźń Polski i Francji i w to, że będziemy w stanie zbudować dobrą płaszczyznę do szybkiego odbicia gospodarczego, dla dobra wspaniałego narodu francuskiego i wspaniałego narodu polskiego – zakończył Morawiecki.

Czytaj też:

"Cel wizyty jest jasny". Jutro spotkanie Morawieckiego z MacronemCzytaj też:

W przyszłym tygodniu spotkanie Morawiecki-Macron