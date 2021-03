Co z nowymi obostrzeniami? Premier podał datę

– Będziemy wprowadzać kolejne obostrzenia, bo trzeba zdusić III falę pandemii – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach. Jak poinformował szef rządu, lista nowych obostrzeń zostanie przedstawiona jutro rano.

Morawiecki o szpitalach tymczasowych

W trakcie wizyty w Pyrzowicach, premier przypomniał także uwagi polityków opozycji, którzy krytykowali budowę szpitali tymczasowych.

– Za parę dni tutaj, w Pyrzowicach na Górnym Śląsku otwieramy kolejny szpital tymczasowy. Mamy już takich szpitali tymczasowych 27. Te szpitale tymczasowe służą temu, żeby służba zdrowia cały czas była wydolna. Można się zastanowić, zadać takie trudne pytanie, co byłoby gdybyśmy nie tworzyli tych szpitali tymczasowych, szpitali rezerwowych? – mówił szef rządu.

– Utworzyliśmy je w październiku, listopadzie. Ten szpital był gotowy już w listopadzie i na zasadzie pasywnej funkcjonował po to, żeby być gotowym na ten najtrudniejszy czas i ten najtrudniejszy czas to właśnie przed nami, dlatego rzuciliśmy wszystkie rezerwy, możliwe zdolności organizacyjne po to, żeby właśnie otwierać te szpitale tymczasowe – tłumaczył polityk.

– Byli tacy niestety, 3-4 miesiące temu, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którzy mówili: po co wam te szpitale? Stoją puste. Chciałbym, żeby one dalej stały puste. Ale niestety ta nasza decyzja okazała się jak najbardziej trafiona – dodał premier.

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Dzisiejsze dane resortu zdrowia pokazują, że obecnie sytuacja jest gorsza niż jesienią ubiegłego roku.

29 978 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (4605), mazowieckiego (4308), wielkopolskiego (3188), małopolskiego (2608), dolnośląskiego (2328), pomorskiego (1935), łódzkiego (1934), podkarpackiego (1451), kujawsko-pomorskiego (1273), warmińsko-mazurskiego (1155), zachodniopomorskiego (1096), lubelskiego (977), lubuskiego (749), świętokrzyskiego (691), podlaskiego (689), opolskiego (484).

Jak podaje resort zdrowia, 507 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób – informuje dalej Ministerstwo Zdrowia.

26,5 tys. chorych w szpitalach

W szpitalach przebywa 26 511 chorych na COVID-19, czyli o 436 osób więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2537 chorych – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował również, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 35 444 łóżka i 3366 respiratorów.

We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 26 075 chorych na COVID-19, w poniedziałek – 24 637, w niedzielę – 23 583, w sobotę - 23 293, w piątek zaś – 22 567. Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2512 chorych we wtorek, 2421 – w poniedziałek, 2360 – w niedzielę, 2315 – w sobotę i 2245 chorych w piątek.

Ministerstwo przekazało w środę, że na kwarantannie jest 396 701 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 707 846 zakażonych.

