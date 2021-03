Zdewastował groby dzieci. Jest decyzja sądu ws. wandala z Olsztyna

Do takich informacji dotarł portal wPolityce.pl.

Sprawcy grozi 5 lat więzienia

Doniesienia portalu potwierdziła olsztyńska Prokuratura Okręgowa.

Wandal został zatrzymany jeszcze we wtorek. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

– Sprawca został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa przy czym jego wyjaśnienia są mało wiarygodne. Aresztowanemu mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności – poinformował prokurator Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Aresztowany 38-latek odpowie nie tylko za znieważenie grobów, ale także za zniszczenie i uszkodzenie mienia. Policja wyklucza, by za skandalicznym czynem zatrzymanego mężczyzny miała stać jakakolwiek ideologia. Motywów bulwersującego zachowania sprawcy na razie nie udało się ustalić, jednak prokuratura będzie dalej badała tę sprawę.

Akt wandalizmu na olsztyńskim cmentarzu

Przypomnijmy, że we wtorek na cmentarzu komunalnym w Olsztynie nieznani sprawcy zdewastowali kilkadziesiąt dziecięcych grobów. Z wielu pomników zerwano płyty nagrobne, część ma także połamane lub rozbite krzyże.

Dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot w rozmowie z Radiem poinformował, że do aktów wandalizmu doszło w dwóch kwaterach dziecięcych. – Powywracano nagrobki. Na szczęście nie naruszono szczątków. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało – przyznał. Zbigniew Kot podkreślił, że na cmentarzu przy Poprzecznej nigdy wcześniej nie doszło do podobnych aktów wandalizmu.

