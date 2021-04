Prof. Banach: W święta nie przemieszczajmy się, pozostańmy w domu

W związku z największą od początku epidemii liczbą zakażeń koronawirusem prof. Banach zaapelował o pozostanie w domach podczas zbliżających się świąt.

– Unikajmy kontaktów w święta. Nie przemieszczajmy się. Nie odwiedzajmy rodziny i znajomych. Najlepiej przesiedźmy te święta w domu – podkreślił naukowiec.

"Mamy medyczny armagedon"

Sytuacja jest niebezpieczna – ostrzegł naukowiec. Musimy sobie tu i teraz powiedzieć, że mamy medyczny armagedon – zaznaczył. – Ponad 35 tys. zakażeń, przeszło 600 zgonów to już jest bardzo poważna sytuacja, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce – oświadczył prof. Banach.

Naukowiec namawiał do zastanowienia się, co każdy z nas może zrobić, aby zapobiec dalszemu rozwojowi epidemii.

– Miejmy nadzieję, że to ostatnie święta, które będziemy musieli spędzić tylko w domu – wspomniał. – Pewnie będzie taka chęć, że będziemy chcieli się "na chwilę" przemieścić, pojechać do bliskich, przyjaciół – przewidywał. – A co, jeśli spotkają się tam ludzie, którzy przechodzą COVID-19 bezobjawowo i osoby jeszcze niezaszczepione? – pytał Banach.

Często – jak mówił profesor – nie mamy pojęcia, gdzie mogliśmy się zarazić. – Rozmawiałem ze znajomym, który był bardzo ostrożny, a mimo tego on i cała jego rodzina są chorzy. On nie wie, gdzie nastąpiła infekcja – relacjonował.

–Proszę, aby skupić się na sobie i na tym, jak możemy zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych, osoby, z którymi mamy kontakt – zaapelował prof. Banach.

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 35 251 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii w Polsce.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (5997), mazowieckiego (4806), wielkopolskiego (4056), dolnośląskiego (3309), małopolskiego (3067), łódzkiego (2121), pomorskiego (1873), kujawsko-pomorskiego (1791), podkarpackiego (1470), lubelskiego (1314), zachodniopomorskiego (1074), warmińsko-mazurskiego (935), świętokrzyskiego (900), lubuskiego (815), opolskiego (807), podlaskiego (508). Jak przekazano, 408 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu doby wykonano ponad 109,4 tys. testów na obecność koronawirusa.

