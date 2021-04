"Politycy powinni mieć odwagę to powiedzieć". Trzaskowski opublikował film

W nagraniu opublikowanym na Facebooku Trzaskowski zwrócił uwagę, że to już drugie święta Wielkanocne z pandemią i że wszyscy są nią zmęczeni. Według niego, walka z koronawirusem to test dojrzałości dla polityków.

– Chciałbym wam powiedzieć, że wygrywamy tę walkę i że za chwilę wszystko wróci do normy. Tak niestety nie jest. Politycy powinni mieć odwagę, by wam powiedzieć, że powrót do normalności zajmie nam jeszcze wiele miesięcy – oświadczył Trzaskowski.

Jego zdaniem, "dopóki tak wielu naszych bliskich umiera w szpitalach, dopóty z naszego słownika powinniśmy wyrzucić słowa", takie jak "wygrana" i "sukces". – Czekają nas trudne tygodnie w szczycie zachorowań, a potem długie miesiące powrotu do normalności – dodał.

facebook

Trzaskowski: Polska po pandemii to będzie inny kraj

– Tylko i wyłącznie od nas zależy, jaką lekcję wyciągniemy z tego okresu, jak zmienimy nasze życie wokół nas i jak zmienimy nasze życie publiczne. Zmiany są nieuniknione. Polska po pandemii to będzie inny kraj i powinniśmy go budować na nowych fundamentach: solidarności, empatii, wrażliwości na krzywdę – stwierdził Trzaskowski.

Podkreślił, że do nadrobienia jest m.in. edukacja dzieci, które "od roku siedzą w domach, zamiast inwestować w swoją przyszłość w szkołach". – Życzę wam, by w rozmowach przy świątecznym stole nie zabrakło czasu na rozmowy o przyszłości i nadziei, o dzielnych lekarzach i pielęgniarkach, ratownikach, o sąsiadach, którzy każdego dnia okazują swoją troskę, gdy zachoruje ktoś obok nich – powiedział.

– W imieniu swoim i Gosi składam wam wszystkim najlepsze życzenia – zakończył prezydent Warszawy.

Czytaj też:

Sondaż: Warszawiacy ocenili działania Trzaskowskiego