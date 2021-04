Kamiński do PiS: Mam dla was złą wiadomość

Politycy dyskutowali w TVN24 o spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem i liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim. W czwartek na wspólnej konferencji prasowej trzej liderzy ogłosili, że chcą "renesansu Europy".

– Potrzeba renesansu Europy, renesansu wartości, o które możemy się oprzeć. Wierzę w to głęboko, że wiele zwykłych włoskich, węgierskich, polskich, ale także we wszystkich innych krajach członkowskich UE, rodzin mogłoby się pod nimi podpisać, mogłoby uznać jej jako swoje. Normalność, spokój, nie żadne rewolucje światopoglądowe, tylko praca dla dobra rodziny, państw narodowych, obrona kultury Europy, tradycyjnych europejskich wartości – mówił Morawiecki.

Soboń o zagrożeniu ze strony Rosji

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń był pytany w "Kropce nad i", czy polskiemu rządowi nie przeszkadza, że Salvini sympatyzuje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak stwierdził polityk PiS, "podstawą bezpieczeństwa Europy i tej części Europy, w którym najsilniejszym państwem jest Polska, są trwałe, silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i relacje transatlantyckie poprzez Sojusz Północnoatlantycki".

– Jednym z powodów, dla których państwa w tej części Europy i w całej zachodniej Europie powinny współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa, jest zagrożenie ze strony Rosji, kierowanej dziś przez Władimira Putina – dodał.

Kamiński: Robicie to z niewłaściwymi ludźmi

Na te słowa zareagował wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. – Jeżeli prawdą jest, że celem jakiegokolwiek porozumienia, które zawiera dziś Prawo i Sprawiedliwość w Europie jest przeciwstawianie się rosyjskiemu imperializmowi (...), to znaczy, że nie wiecie, z kim się spotykacie – zwrócił się do Sobonia. – Salvini mówił, że on ma wspólne cele z Putinem, jeśli chodzi o Europę – dodał.

– Jeżeli jesteście szczerzy wobec nas, Polaków, mówiąc, że chcecie organizować coś w Europie przeciwko Putinowi, to mam dla was złą wiadomość: robicie to z niewłaściwymi ludźmi – przekonywał Kamiński.

Czytaj też:

"Organizuje blok proputinowski". Tusk uderza w premieraCzytaj też:

Lisicki: Jest szansa, że w PE powstanie realna siła przeciwna ideologii LGBT i gender