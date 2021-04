Afera ws. szczepień. WP: Jasne stanowisko Kaczyńskiego

W czwartek wokół rejestracji na szczepienia wybuchł chaos. W nocy ze środy na czwartek pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób między 40. a 60. rokiem życia. Po godz. 9:00 w czwartek formularz rejestracji znajdujący się na stronie rządowej przestał być jednak dostępny.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk tłumaczył na konferencji prasowej, że doszło do awarii systemu. Dodał, że osoby, które mają ukończone 40 lat i w wyniku błędu systemu zostały zapisane w czwartek na szczepienie na kwiecień, dostaną propozycję terminów majowych. Jednocześnie wziął na siebie odpowiedzialność za sytuację.

Po północy z czwartku na piątek szef KPRM poinformował na Twitterze o ponownym uruchomieniu e-rejestracji.

Nie będzie dymisji

W przestrzeni publicznej od razu pojawiły się wezwania do dymisji Dworczyka. Jednak jak wynika z informacji, do jakich dotarła Wirtualna Polska, Jarosław Kaczyński nie ma żalu do szefa KPRM.

"Michał z prezesem spotykają się regularnie. Nie ma mowy o dymisji, błędy się zdarzają i trzeba ja naprawiać. A Michał naprawia" – mówią portalowi politycy PiS.

Jeden ze współpracowników ministra podkreśla, że Dworczyk "haruje jak wół" i musi na siebie brać wszystkie wpadki związane z programem szczepień. Inny rozmówca serwisu natomiast zwraca uwagę na rozmiar wyzwania, jakim jest przeprowadzenie masowej akcji i szczepień i dodaje, że na tle innych państw w Europie Polska i tak nieźle wypada. "Rozkręcanie wokół jednego systemowego błędu "afery", jest czymś absurdalnym" – podkreśla.

Człowiek z otoczenia Kaczyńskiego dodaje, że prezes PiS darzy dużym zaufaniem Michała Dworczyka i docenia jego dotychczasową pracę.

