Ziobro: Niech w Państwa sercach i domach zagości nadzieja, pokój i radość

Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

"Czas zwycięstwa dobra nad złem"

Szef resortu sprawiedliwości zwracając się do rodaków mówił, że zbliżające się święta są czasem "zwycięstwa dobra nad złem". Życzył Polakom "obfitość łask Bożych i pokoju ducha".

– W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi składam Państwu najlepsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, obfitość łask Bożych, pokoju ducha i by za sprawą zmartwychwstania Pańskiego, czyli zwycięstwa dobra nad złem, jasności nad ciemnością, życia nad śmiercią, w te świąteczne dni, zagościły w Państwa sercach i domach nadzieja, pokój i radość – mówi prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ewangelia na Niedzielę Wielkanocną

"Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych".

J 20, 1-9