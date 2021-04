Gwiazda osobliwie pożegnała Krzysztofa Krawczyka. "Zbyt duży talent na ten grajdołowy kraj"

Sławny piosenkarz zmarł w poniedziałek 5 kwietnia. Artysta trafił tego dnia do szpitala, po tym, jak zasłabł w swoim domu. Krzysztof Krawczyk zmagał się w ostatnim czasie z COVID-19. W sobotę zakończył hospitalizację w związku z zakażeniem koronawirusem.

Jak ustalił serwis dziennik "Fakt", uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Ciało muzyka spocznie w grobie na cmentarzu w Grotnikach, miejscowości pod Łodzią (gdzie Krawczyk mieszkała wraz z żoną Ewą). "Fakt" ustalił także nieoficjalnie, że uroczystości prawdopodobnie będą miały charakter państwowy.

Zaskakujące słowa Kayah

Zmarłego artystę wspominali jego koledzy z estrady, politycy, dziennikarze muzyczni oraz Polacy, którzy wychowali się na przebojach Krzysztofa Krawczyka. Swoje słowa uznania dla wybitnego piosenkarza wyraziła również Kayah podczas rozmowy w jednej z telewizji.

– Miałam przywilej znać go po koleżeńsku. Zawsze od lat, kiedy śledziłam jego poczynania, był megazjawiskowym, seksownym facetem. Krzysztof był takim facetem... w głowie porównywałam go do Franka Sinatry, taki gangsta – powiedziała na antenie TVN24.

W pewnym momencie artystka zaczęła krytykować polskie społeczeństwo. Według niej Polacy nie byli w stanie docenić wyjątkowego talentu Krawczyka, a wytykali mu jego starszy wiek.

– Nie mogłam wczoraj spać. Oglądałam w telewizji jego recital z Opola chyba i było mi tak przykro, bo klasa tego artysty wykracza poza Pcim. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam do mówienia o nim w czasie przeszłym, ale bądźmy uczciwi... Czy Krzysztof funkcjonował ostatnio jako artysta? No nie. Bo Polska jest takim grajdołem, wiek się wypomina ludziom – powiedziała.

– To nie jest jedyny Krzysztof, tak samo myślę o Maryli Rodowicz czy innych - oni mają zbyt duży talent i kulturę na ten grajdołowy kraj, którym jest Polska – dodała.

