Polonia pisze do Bidena. Apeluje o "odkrycie prawdy" o Smoleńsku

Dzisiaj przypada 11. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu, który leciał do Rosji na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.. W wypadku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. Wydarzenie wciąż budzi kontrowersje, bowiem nie wszyscy są przekonani, czy przyczyny katastrofy zostały rzeczywiście ustalone.

Polonia prosi o pomoc Bidena

Na antenie Telewizji Republika przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego Tadeusz Antoniak opowiedział o wspólnym liście do prezydenta Bidena podpisanym przez przedstawicieli jego organizacji oraz Klubów "Gazety Polskiej" w USA. Polonia prosi w nim o pomoc w zwrocie wraku prezydenckiego tupolewa oraz o wsparcie "w ujawnieniu prawdy o przyczynach katastrofy smoleńskiej".

– Dziś wysłaliśmy także list do prezydenta Joe Bidena, przypominający o tej tragedii. Jednym z celów Komitetu jest to, by czcić godnie ofiary katastrofy i ludobójstwa katyńskiego na terenie USA, ale także docierać do establishmentu politycznego i społeczeństwa amerykańskiego z prawdą o tych wydarzeniach – powiedział Antoniak.

Jego zdaniem zmiana administracji w Białym Domu to odpowiedni moment do nagłośnienia sprawy katastrofy smoleńskiej.

– Chcemy wykorzystać ten moment i pokazać jaka jest analogia między katastrofą smoleńską a ludobójstwem katyńskim, kiedy Amerykanie w ramach doraźnych interesów politycznych chcieli zamieść to pod dywan. (...) Teraz jest nowe rozdanie i dlatego chcemy dotrzeć do prezydenta Bidena, by pomógł ogłosić tę prawdę o katastrofie światu – dodał.

Czytaj też:

Prof. Zybertowicz: Lech Kaczyński nie miał żadnych agenturalnych hakówCzytaj też:

Ostre słowa syna Walentynowicz. "Wszystko, co nam mówiono w Moskwie, to był stek bzdur"