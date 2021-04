Premier na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka. "Był artystą międzypokoleniowym"

Dzisiaj odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Krawczyka. Muzyk zmarł w poniedziałek 5 kwietnia.

Uroczystości pogrzebowe w Łodzi

W południe w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi rozpoczęły się uroczystości żałobne Krzysztofa Krawczyka. We mszy obok rodziny i przyjaciół piosenkarza uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i lokalnych. Ze względu na pandemię w uroczystościach pogrzebowych artysty wewnątrz świątyni mogło wziąć udział tylko 75 osób, ale na zewnątrz archikatedry zgromadziło się kilkaset osób.

Przy trumnie Krzysztofa Krawczyka ustawiona została warta honorowa. Mszę rozpoczął metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Wcześniej z archikatedry wybrzmiał "Parostatek" zagrany na trąbce. Fragmenty Pisma Świętego odczytał aktor Danie Olbrychski. Podczas nabożeństwa odczytano również list prezydenta Andrzeja Dudy.

Następnie odbyła się ceremonia uroczystego pochówku na cmentarzu w Grotnikach w powiecie zgierskim (niedaleko Łodzi), gdzie Krawczyk mieszkał wraz z żoną.

Jak relacjonuje "Dziennik Łódzki", do Grotnik przyjechał premier Mateusz Morawiecki, który wraz z żoną stał w tłumie żałobników.

– Krzysztof Krawczyk był artystą międzypokoleniowym. Dla wszystkich będzie to niepowetowana strata, ale głos i piosenki Krzysztofa Krawczyka będą żyły z nami do końca – mówił polityk, w czasie uroczystości w Grotnikach.

– Był wybitnym artystą, z którego emanowała życzliwość do drugiego człowieka. Zawsze mnie to ujmowało. To artysta, który kojarzy się z Polską – dodał premier.

Legenda polskiej muzyki

Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy XX i XXI wieku. Muzyk urodził się w 1946 roku. W 1963 wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim założył zespół Trubadurzy – była to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych tamtych czasów. Pd 1973 z powodzeniem występował jako artysta solowy. Do jego najbardziej znanych przebojów należą m.in. takie piosenki jak "Mój przyjacielu", "Parostatek", "Bo jesteś ty", "Ostatni raz zatańczysz ze mną" "Trudno tak" czy "Chciałem być".

Muzyk przez lata pozostawał aktywny. Karierę i działalność publiczną zawiesił dopiero w 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa.

