„Do Rzeczy” nr 15: Wybielanie Zygmunta Baumana

– W UE toczy się twarda gra interesów, w której reprezentujemy ideę wspólnoty tworzonej przez różnorodność. UE nie jest superpaństwem, a władze każdego państwa w pierwszej kolejności odpowiedzialne są za dobrobyt własnych obywateli – mówi Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Dokumentalny serial HBO „Q: Nadchodzi burza” pokazuje fenomen najbardziej wpływowej teorii spiskowej naszych czasów, ale nie przybliża nas do kluczowych odpowiedzi – zauważa Piotr Gociek w artykule „Po burzy?”.

– Decyzja o abdykacji do dziś budzi pytania. Jedni dopatrują się w tym działania mrocznych sił, szantażu, spisku. Są nawet tacy katoliccy publicyści, którzy po prostu, mimo upływu lat, nie przyjmują abdykacji do wiadomości i uparcie podtrzymują, że to Benedykt pozostaje papieżem – pisze Paweł Lisicki w tekście „Ostatni papież Zachodu?”, będącym fragmentem posłowia do najnowszej książki Giulia Meottiego.

– Nie tylko Japończycy dopuszczali się zbrodni wojennych na Pacyfiku. Jeńców wojennych mordowali również Amerykanie – stwierdza Piotr Zychowicz w artykule „Zabij albo zgiń!”.

– Chińskie władze coraz śmielej prężą muskuły i podkreślają, że skończyła się już „epoka zastraszania, w której Chińczycy cierpieli z powodu hegemonii wielkich mocarstw”. Równocześnie inwestują w armię, podbijają kosmos, wprowadzają cyfrową walutę oraz konsekwentnie budują nowe sojusze polityczne, handlowe i energetyczne –zauważa Jacek Przybylski w tekście „Chiny trzymają się coraz mocniej”.

– Wyzbywanie się plastiku z gastronomii – obciążające klientów dodatkowymi opłatami, a przedsiębiorców obowiązkami – trafi akurat w moment, gdy przez pandemię branża restauracyjna ledwo zipie. Gorzej wypaść nie mogło – ostrzega Łukasz Zboralski w artykule „Widelec wbity w plecy”.

