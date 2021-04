Czy Zjednoczona Prawica przetrwa? Polacy podzieleni

Jak wynika z badania Social Changes dla portalu wPolityce.pl, Polacy są podzieleni co do tego, czy Zjednoczona Prawica rozpadnie się przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

W badaniu zapytano, z którą opinią na temat Zjednoczonej Prawicy ankietowani zgadzają się najbardziej, wskazując trzy warianty odpowiedzi: przetrwa do kolejnych wyborów w 2023 r., rozpadnie się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi oraz trudno powiedzieć.

32 proc. badanych uważa, że koalicja nie ma szans dotrwać w obecnym kształcie do 2023 roku. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych Aż 37 proc. ankietowanych odpowiedziało na to pytanie: "trudno powiedzieć".

Na rozpad koalicji wskazało 8 proc. ankietowanych popierających Zjednoczoną Prawicę, 57 proc. popierających Koalicję Obywatelską oraz 50 proc. popierających Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Natomiast na przetrwanie koalicji wskazało 77 proc. ankietowanych popierających Zjednoczoną Prawicę, 20 proc. popierających Koalicję Obywatelską i 26 proc. ankietowanych popierających partię Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane od 2 do 5 kwietnia metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1074 osób.

Brzyski: W rzeczywistości Zjednoczonej Prawicy już nie ma

– Niepewność przed rozgrywką wyborczą, a na pewno prozaiczna chęć utrzymania władzy. Zjednoczona Prawica jest aktualnie rozrywana na różnych polach, a będzie rozrywana jeszcze mocniej. Jesteśmy gdzieś u progu politycznego przesilenia, zanim jeszcze zostanie ogłoszony Nowy Ład i dojdziemy do głosowania nad Funduszem Odbudowy – powiedział w rozmowie DoRzeczy.pl Bartosz Brzyski, politolog z Klubu Jagiellońskiego.

Kiedy już nastąpi ten moment, ZP będzie musiała stanąć w prawdzie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest w niej jeszcze na tyle woli, żeby dalej trwać, czy może interesy trzech podmiotów są na tyle sprzeczne, że należy się rozstać. Teoretycznie Zjednoczona Prawica jest jeszcze zjednoczona, natomiast brak zaufania i sprzeczność interesów partii tworzących koalicję weszły już na taki poziom, że w rzeczywistości Zjednoczonej Prawicy już nie ma – dodał.

