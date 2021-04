Youtuber poniża niepełnosprawnego chłopaka. "To czyste skur********o"

O sprawie poinformowała szczecińska psycholog, która na nagraniu w serwisie YouTube, rozpoznała swojego dawnego podopiecznego.

Okrutne zachowanie youtuberów

Film, który wywołał tyle emocji, stworzył youtuber "Kamerzysta" i jego współpracownicy. Odcinek (który obejrzano już ponad 432 tys. razy) nazywa się "JAK DALEKO POUSNIE SIĘ ZA PIENIĄDZE" (pisownia oryginalna).

"Kamerzysta" namawia w nim młodego chłopaka, do wykonania szeregu "zadań", w zamian za pieniądze. "Zadania", za wykonanie których grupa płaci chłopakowi, to m.in. skakanie z balkonu do kosza na śmieci, rozbijanie sobie cegły na głowie czy jedzenie kocich odchodów.

Nastolatek zgadza się wykonywać kolejne polecenia, a youtuberzy wprost nazywają go "po*ebem".

Mocne słowa psycholog

„W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji” – alarmuje na Facebooku szczecińska psycholog, która stara się nagłośnić skandaliczne zachowanie youtuberów.

„Czy to przeszkadzało twórcom filmu? W ogóle! W świadomy i perfidny sposób wykorzystali go do robienia obrzydliwych, dehumanizujących zadań. Ten po*eb, jak go nazywają na początku, jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę” – relacjonuje Agnieszka Chułek.

Jak podkreśla dalej psycholog, kilka lat temu w domu chłopaka się nie przelewało i jeśli jest tak nadal, to prawdopodobnie z tego powodu chłopa zgadza się wykonywać upokarzające polecenia.



„Pewnie, można powiedzieć, że chłopak jest dorosły, wie co robi i nikt go do tego nie zmuszał, ale przypominam wstęp tego wywodu - JEST NIEPEŁNOSPRAWNY INTELEKTUALNIE!!! I jeszcze jedno, taka mała prośba. Zerkajcie czasem na to co i kogo oglądają dzieciaki. Dożyliśmy trudnych czasów, w których osoby prostackie, poniżające w brutalny sposób innych, są idolami najmłodszych” – apeluje na koniec kobieta.

