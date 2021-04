Poniżali niepełnosprawnego chłopaka. Youtuberzy zatrzymani

Kilka dni temu do sieci trafił szokujący filmik, którego autorem jest znany z kontrowersyjnej działalności w sieci patoyoutuber "Kamerzysta", czyli Łukasz W. Na nagraniu widzimy, jak jego koledzy maltretują niepełnosprawnego mieszkańca Szczecina, każąc mu m.in. jeść odchody.

O sprawie poinformowała szczecińska psycholog, która na nagraniu w serwisie YouTube, rozpoznała swojego dawnego podopiecznego. "Kamerzysta" namawia w nim młodego chłopaka, do wykonania szeregu "zadań", w zamian za pieniądze. "Zadania", za wykonanie których grupa płaci chłopakowi, to m.in. skakanie z balkonu do kosza na śmieci, rozbijanie sobie cegły na głowie czy jedzenie kocich odchodów.

Nastolatek zgadza się wykonywać kolejne polecenia, a youtuberzy wprost nazywają go "po*ebem".

Niepełnosprawny chłopak dostał pieniądze za wykonywanie upokarzających zadań, co zresztą było widoczne na nagraniu. "Kamerzysta" próbował tłumaczyć się ze swojego pomysłu, jednak ostatecznie nie dostrzegł w swoim działaniu nic niestosownego.

Doszło do zatrzymań

"W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji" – alarmuje na Facebooku szczecińska psycholog, która stara się nagłośnić skandaliczne zachowanie youtuberów.

Skandaliczne wideo zniknęło z sieci, a sprawą zainteresowały się organy ścigania.

W sobotę okazało się, że troje youtuberów zostało zatrzymanych. Niewykluczone, że jeszcze dziś zostaną im postawione zarzuty.. Taką informację potwierdził w rozmowie z serwisem Pudelek.pl rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

