W kraju powstaną mobilne punkty szczepień. Morawiecki: Ruszamy w Polskę

Premier polskiego rządu wspólnie z Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzięli udział w konferencji prasowej przed Stadionem Narodowym w Warszawie, który pełni obecnie funkcję szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19. Morawiecki zapowiedział przyspieszenie szczepień oraz uruchomienie mobilnych punktów szczepień. Inicjatywa ma pomóc przyjąć preparat tym Polakom, którzy nie mogą dotrzeć do punktu, gdzie wykonuje się szczepienia.

Morawiecki: Będziemy promować szczepienia

– Chcemy jak najszerzej promować akcję szczepień. Wraz z naszymi zespołami ruszamy w Polskę. W miastach wojewódzkich będą namioty, kontenery, ciężarówki, które przede wszystkim będą punktami szczepień – powiedział premier Morawiecki.

– Chcemy wypracować takie mechanizmy, że jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień to on przyjedzie do niego – dodał.

Mobilne punkty szczepień zaczną działać w majówkę, a skorzystać z nich będzie mógł każdy, bez umawiania się na wizytę. Konieczne będzie posiadanie e-skierowania.

Premier poinformował także, że rozmawiał z szefem jednego z koncernów produkujących szczepionki przeciwko COVID-19 o możliwej współpracy.

– NPS rozkręca się coraz szybciej, bo dociera do Polski coraz więcej dawek szczepionek. Pracujemy nad tym razem z KE i innymi państwami UE. Rozmawiałem z szefem Pfizera o projektach, które firma może robić w Polsce w zakresie szczepionek – powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu podziękował również wszystkim zaangażowanym w akcję szczepień.

– Będziemy szczepienia promować i pokazywać, że z naszymi punktami szczepień docieramy w różne miejsca Polski. Dziękuję też wszystkim osobom zaangażowanym, naszym medykom, służbom, którzy skonstruowali ten program mobilnych punktów szczepień – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szczepienia w Polsce

Według danych z 28 kwietnia w Polsce wykonano dotąd 10 740 169 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepione - dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - są 2 746 824 osoby.

Pierwszą dawkę – jak przekazano w środę na rządowych stronach - otrzymało 8 072 900 osób.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 10 993 dawki.

Zgłoszono 6 774 niepożądane odczyny poszczepienne, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

