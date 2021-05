Nieoficjalnie: Polska chce odkupić szczepionki od Danii

Portal miał dotrzeć do listu premiera Mateusza Morawieckiego, datowanego na 4 maja. Szef rządu przypomina w nim, że jesteśmy w "kluczowym momencie walki z pandemią", a Dania i Polska "od lat współpracują na szczeblu politycznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym".

Propozycja zakupu szczepionek

"Również trudny czas pandemii umocnił nasze więzi" – stwierdził Morawiecki. Podkreślił przy tym, że "w Polsce ogromną wagę przykładamy do programu szczepień".

Polsatnews.pl ustalił, że szef rządu złożył premier Danii propozycję odkupienia przez Polskę niewykorzystanych szczepionek firmy Johnson&Johnson.

"Polacy pozytywnie podchodzą do szczepień, a coraz więcej moich rodaków korzysta z ochrony, którą dają szczepionki. W ostatnich dniach odnotowałem informację, że Dania zdecydowała się wycofać wprowadzenie szczepionki Johnson&Johnson do obrotu na rodzimym rynku. Gdyby Dania zdecydowała się na odsprzedaż części swoich zapasów, Polska jest gotowa odkupić te szczepionki. Dla Polski i Polaków byłoby to coś więcej niż wzajemne korzystna transakcja. Oznaczałoby to gest solidarności wzmacniającej nasze partnerstwo" – napisał w liście, cytowanym przez portal, szef rządu.

Premier wyraził nadzieję, że jego propozycja spotka się z zainteresowaniem premier Danii. "Wierzę, że moja propozycja spotka się z Pani zainteresowaniem i już wkrótce nasze wspólne wysiłki pozwolą przezwyciężyć pandemię i jej skutki, a z tego trudnego czasu wyjdziemy wszyscy silniejsi i lepiej przygotowani na wyzwania przyszłości" – zaznaczył Morawiecki.

"Szukamy innych możliwości"

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z polsatnews.pl ocenił, że "Polska od samego początku podejmuje działania na poziomie Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia dostaw szczepionek. Jednocześnie szukamy innych możliwości, aby ten proces mógł być przyspieszony".

Dania poinformowała o wykluczeniu szczepionki J&J z programu szczepień przeciwko COVID-19. Wcześniej władze duńskie ogłosiły, że rezygnują ze stosowania szczepionki AstraZeneka.